Termine Unternehmen
      DEU Ceconomy Jahreszahlen 
      DEU Thyssenkrupp Nucera Jahreszahlen 
      USA Micron Q1-Zahlen
      USA General Mills Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 11/25
      GBR Erzeugerpreise 11/25
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  10/25
      DEU Ifo-Geschäftsklima 12/25
      EUR Verbraucherpreise 11/25 
      EUR Arbeitskosten Q3/25
      USA Lagerbestände 10/25
      USA EIA-Ölbericht 
      BEL Gipfeltreffen EU-Westbalkan Belgien
      FRA Die Internationale Energieagentur  veröffentlicht den 
          Jahresbericht zum Kohlemarkt 2025
      ERU EU-Kommission stellt Vorschläge für eine umweltfreundliche Industrie 
          vor

