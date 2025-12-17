Termine Unternehmen DEU Ceconomy Jahreszahlen DEU Thyssenkrupp Nucera Jahreszahlen USA Micron Q1-Zahlen USA General Mills Q2-Zahlen Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 11/25 GBR Erzeugerpreise 11/25 DEU Verarbeitendes Gewerbe 10/25 DEU Ifo-Geschäftsklima 12/25 EUR Verbraucherpreise 11/25 EUR Arbeitskosten Q3/25 USA Lagerbestände 10/25 USA EIA-Ölbericht BEL Gipfeltreffen EU-Westbalkan Belgien FRA Die Internationale Energieagentur veröffentlicht den Jahresbericht zum Kohlemarkt 2025 ERU EU-Kommission stellt Vorschläge für eine umweltfreundliche Industrie vor

