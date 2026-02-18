Termine Unternehmen LUX SAF Holland Q4-Umsatz AUT Wienerberger Jahreszahlen FRA Orange Jahreszahlen GBR BAE Systems Jahreszahlen USA Analog Devices Q1-Zahlen FRA Vinci Q4-Umsatz NLD Euronext Jahreszahlen IRL CRH International Building Materials Group Jahreszahlen USA Booking Holdings Q4-Zahlen USA Ebay Q4-Zahlen FRA Carrefour Capital Markets Day USA Edison International Q4-Zahlen USA Moody's Q4-Zahlen Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 1/26 GBR Erzeugerpreise 1/26 USA Auftragseingang langlebige Güter12/25 USA Baubeginne- und genehmigungen 12/25 USA Industrieproduktion 1/26 USA Kapazitätsauslastung 1/26 USA FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26 -
