Termine Unternehmen
      LUX SAF Holland Q4-Umsatz
      AUT Wienerberger Jahreszahlen
      FRA Orange Jahreszahlen
      GBR BAE Systems Jahreszahlen
      USA Analog Devices Q1-Zahlen
      FRA Vinci Q4-Umsatz
      NLD Euronext Jahreszahlen
      IRL CRH International Building Materials Group Jahreszahlen
      USA Booking Holdings Q4-Zahlen
      USA Ebay Q4-Zahlen
      FRA Carrefour Capital Markets Day
      USA Edison International Q4-Zahlen
      USA Moody's Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 1/26
      GBR Erzeugerpreise 1/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter12/25 
      USA Baubeginne- und genehmigungen 12/25
      USA Industrieproduktion 1/26
      USA Kapazitätsauslastung 1/26
      USA FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26
