Termine Unternehmen
      DEU Tag Immobilien Jahreszahlen 
      DEU Talanx Jahreszahlen 
      ITA Eni Jahreszahlen 
      ITA Unicredit Rede von CEO Orcel auf der Morgan Stanley European 
          Financials Conference 2026
      HKG Tencent Jahreszahlen
      USA Micron Q2-Zahlen
      USA Macy's Q4-Zahlen
      USA General Mills Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Baugenehmigungen 1/26
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  1/26
      EUR Verbraucherpreise 2/26 
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA Erzeugerpreise 2/26
      USA Auftragseingang Industrie 1/26
      USA EIA Ölbericht
      USA Zinsentscheidung 
      DEU Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 
      DEU Fidelity-Kapitalmarkt-Ausblick 
      DEU Visa Jahrespressegespräch mit Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel
      DEU VÖB Aktienmarktprognose
      DEU/FRA Aussenminister Johann Wadephul empfängt den französischen 
          Aussenminister Jean-Noël Barrot, Berlin
      EUR EU-Kommission stellt Vorschlag für eine neue europäische 
          Unternehmensform vor

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(AWP)