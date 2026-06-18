Termine Unternehmen
      GBR Tesco Q1-Umsatz

Termine Konjunktur
      NLD Arbeitslosenquote 5/26
      GBR Arbeitslosenzahlen 5/26
      DEU Baugenehmigungen 4/26
      DEU Umsatz im Gastgewerbe 4/26
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  4/26
      DEU Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
      EUR EZB Leistungsbilanz 4/26
      DEU Ifo-Konjunkturprognose Sommer
      EUR Bauproduktion 4/26
      GBR BoE Zinsentscheid
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Frühindikator 5/26
      DEU BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
      DEU Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der 
          Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio , Hamm
      DEU Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt
      BEL EU-Gipfel Brüssel

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(AWP)