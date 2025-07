Termine Unternehmen AUS BHP Jahreszahlen SWE SKF Q2-Zahlen SWE Telia Company AB Q2-Zahlen NOR Telenor Q2-Zahlen SWE Electrolux Q2-Zahlen SWE Husqvarna Q2-Zahlen DNK Danske Bank Q2-Zahlen SWE Skanska Q2-Zahlen SWE Saab Q2-Zahlen GBR Burberry Q1-Umsatz NOR Yara Q2-Zahlen SWE Vattenfall Halbjahreszahlen SWE Autoliv Q2-Zahlen USA 3M Q2-Zahlen USA American Express Q2-Zahlen USA Schlumberger Q2-Zahlen USA Ally Financial Q2-Zahlen Termine Konjunktur JPN Verbraucherpreise 6/25 DEU Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 6/25 DEU Aussenhandel 5/25 DEU Baugenehmigungen 5/25 EUR EZB Leistungsbilanz 5/25 USA Baubeginne- und genehmigungen 6/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/25 DEU Europäisches Ministertreffen zur Migrationspolitik, Grainau SAF Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 18.7.25) DEU/ROU Besuch des rumänischen Präsidenten Nicusor Dan

