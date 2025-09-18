Termine Unternehmen DEU Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio USA Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank- Finanzvorstand von Moltke USA Fedex Q1-Zahlen KOR Hyundai Motor Investorentag Termine Konjunktur EUR Leistungsbilanz 8/25 USA Bauproduktion 7/25 GBR Notenbank-Entscheidung USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Philadelphia Fed Business Outlook 9/25 USA Frühindikator 8/25 -
