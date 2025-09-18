Termine Unternehmen
      DEU Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio
      USA Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-
          Finanzvorstand von Moltke
      USA Fedex Q1-Zahlen
      KOR Hyundai Motor Investorentag

Termine Konjunktur
      EUR Leistungsbilanz 8/25
      USA Bauproduktion 7/25
      GBR Notenbank-Entscheidung
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
      USA Frühindikator 8/25
Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)