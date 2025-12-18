Termine Unternehmen DEU Douglas Jahreszahlen USA FedEx Q2-Zahlen USA Nike Q2-Zahlen GBR Accenture Q1-Zahlen Termine Konjunktur DEU Baugenehmigungen 10/25 FRA Geschäftsklima 12/25 EUR Bauproduktion 10/25 GBR BoE Zinsentscheid EUR EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Verbraucherpreise 11/25 USA Philadelphia Fed Business Outlook 12/25 USA Realeinkommen 11/25 -
