Termine Unternehmen
      DEU Douglas Jahreszahlen
      USA FedEx Q2-Zahlen
      USA Nike Q2-Zahlen
      GBR Accenture Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Baugenehmigungen 10/25
      FRA Geschäftsklima 12/25
      EUR Bauproduktion 10/25
      GBR BoE Zinsentscheid
      EUR EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine 
          Lagarde)
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Verbraucherpreise 11/25
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
      USA Realeinkommen 11/25
