Termine Unternehmen GBR Burberry Q3 Trading Update GBR Deliveroo Q1-Umsatz USA Fifth Third Bancorp Q4-Zahlen USA Schlumberger Q4-Zahlen USA Travelers Cos Q4-Zahlen USA State Street Q4-Zahlen USA Ally Financial Q4-Zahlen SWE Investor Jahreszahlen Termine Konjunktur JPN Verbraucherpreise 12/23 JPN Dienstleistungsindex 11/23 GBR Einzelhandelsumsatz 12/23 DEU Erzeugerpreise 12/23 POL Erzeugerpreise 12/23 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 USA Wiederverkäufe Häuser 12/23 DEU Sitzung BER-Untersuchungsausschuss u.a. Vernehmung des ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung der «Flughafen Berlin Brandenburg GmbH» Hartmut Mehdorn DEU Nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschuss zum Bundeshaushalt 2024

