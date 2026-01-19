Termine Unternehmen
      GBR BHP Q2-Produktionsbericht

Termine Konjunktur
      EUR Verbraucherpreise 12/25 
      DEU Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen 
          und Risiken der Branche
      DEU Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal
      DEU Bundeskanzler Friedrich Merz  empfängt den syrischen 
          Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur 
          des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte

- Hinweis
      USA Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)