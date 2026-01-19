Termine Unternehmen GBR BHP Q2-Produktionsbericht Termine Konjunktur EUR Verbraucherpreise 12/25 DEU Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen und Risiken der Branche DEU Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte - Hinweis USA Feiertag - Börse geschlossen

