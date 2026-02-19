Termine Unternehmen
      DEU Krones Jahreszahlen 
      DEU Knorr Bremse Jahreszahlen 
      FRA Nexans Jahreszahlen
      FRA Renault Jahreszahlen
      NLD Aegon Jahreszahlen
      NLD BE Semiconductor Industries Jahreszahlen
      FRA Air France Jahreszahlen
      FRA Accor Jahreszahlen
      GBR Rio Tinto Jahreszahlen
      ESP Repsol Jahreszahlen
      FRA Pernod Ricard Halbjahreszahlen
      USA Walmart Q4-Zahlen
      USA Southern Company Q4-Zahlen
      DEU Hochtief Jahreszahlen 
      FRA Imerys Jahreszahlen
      FRA Orange Capital Markets Day
      USA Deere & Co Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      EUR EZB Leistungsbilanz 12/25
      ITA Leistungsbilanz 12/25
      EUR Bauproduktion 12/25
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Handelsbilanz 12/25
      EUR Verbrauchervertrauen 2/26 
      USA EIA Ölbericht 
      CYP Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-
          Abendessen, Nikosia

- Hinweis
      CHN Feiertag - Börse geschlossen

