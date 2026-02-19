Termine Unternehmen DEU Krones Jahreszahlen DEU Knorr Bremse Jahreszahlen FRA Nexans Jahreszahlen FRA Renault Jahreszahlen NLD Aegon Jahreszahlen NLD BE Semiconductor Industries Jahreszahlen FRA Air France Jahreszahlen FRA Accor Jahreszahlen GBR Rio Tinto Jahreszahlen ESP Repsol Jahreszahlen FRA Pernod Ricard Halbjahreszahlen USA Walmart Q4-Zahlen USA Southern Company Q4-Zahlen DEU Hochtief Jahreszahlen FRA Imerys Jahreszahlen FRA Orange Capital Markets Day USA Deere & Co Q1-Zahlen Termine Konjunktur EUR EZB Leistungsbilanz 12/25 ITA Leistungsbilanz 12/25 EUR Bauproduktion 12/25 USA Philadelphia Fed Business Outlook 2/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Handelsbilanz 12/25 EUR Verbrauchervertrauen 2/26 USA EIA Ölbericht CYP Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt- Abendessen, Nikosia - Hinweis CHN Feiertag - Börse geschlossen

