Termine Unternehmen
      NOR Equnior Jahreszahlen
      DEU Hella Jahreszahlen 
      DEU Lanxess Jahreszahlen 
      DEU Nemetschek Jahreszahlen 
      DEU Vonovia Jahreszahlen 
      DEU Elmos Semiconductor Jahreszahlen 
      DEU United Internet Jahreszahlen 
      DEU Ionos Jahreszahlen 
      DEU Villeroy & Boch, Bilanz-Pk
      CHN Alibaba Q4-Zahlen
      ITA Eni Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029
      USA Fedex Q3-Zahlen
      GBR Accenture Q2-Zahlen
      ITA Enel Jahreszahlen 
      DEU Carl Zeiss Meditec Capital Markets Day
      DEU Continental Geschäftsbericht
      DEU Knorr-Bremse Jahreszahlen  und Geschäftsbericht

Termine Konjunktur
      GBR Arbeitsmarktdaten 1/26
      SWE Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Arbeitskosten Q4/25
      GBR BoE Zinsentscheid
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
      EUR EZB-Zinsentscheidung 
      USA Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 1/26
      USA Neubauverkäufe 1/26
      JPN BoJ Zinsentscheid
      LUX EuGH urteilt zur EU-Genehmigung der Übernahme von innogy durch Eon
      LUX Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
      DEU Industriedialog Bundeswirtschaftsministerium und 
          Bundesverteidigungsministerium mit Verteidigungsminister Boris Pistorius 
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-
          Innovationsfonds für den ökologischen Wandel
      BEL EU-Gipfel 
      DEU Bitkom-Konferenz «TRANSFORM» zur digitalen Transformation von 
          Unternehmen, u.a. mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

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(AWP)