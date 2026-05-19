Termine Unternehmen
      USA Home Depot Q1-Zahlen
      NLD Euronext Q1-Zahlen
      GBR Standard Chartered Investor Day

Termine Konjunktur
      JPN Industrieproduktion 3/26 
      JPN Kapazitätsauslastung 3/26 
      GBR Arbeitslosenzahlen 3/26
      EUR Handeslbilanz 3/26
      USA ADP Beschäftigung
      USA Schwebende Hausverkäufe 4/26
      DEU Zentraler Branchentreff Zentrale Immobilien Ausschuss e.V.  zum 
          Tag der Immobilienwirtschaft 2026 u.a. mit Bundesministerin für 
          Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz
      DEU Online-Pk der Commerzbank AG zur Studie «So investiert Sachsen-Anhalt»
      DEU Transatlantischen Wirtschaftskonferenz der privaten 
          Wirtschaftsvereinigung American Chamber of Commerce in Germany 
      USA Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View
      DEU Konferenz zur Sicherung der Energieinfrastruktur, u.a. mit 
          Bundesaussenminister Johann Wadephul , Berlin
      FRA Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich endet - Konferenz «Kein 
          Geld für Terror»

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(AWP)