Termine Unternehmen 00:30 AUT: BHP Group, Produktionsbericht Jahr 2022 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/23 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 09:30 DEU: Verband der Sparda-Banken e.V., Jahres-Pressegespräch, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q2-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen SWE: SKF, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen USA: Halliburton, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 05/23 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 14:30 USA: Baugenehmigungen und -beginne 06/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

