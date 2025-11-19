Termine Unternehmen
      GBR Sage Group Jahreszahlen
      USA Nvidia Q3-Zahlen
      USA Target Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 10/25
      GBR Erzeugerpreise 10/25
      DEU Aussenhandel 9/25 
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  9/25
      EUR EZB Leistungsbilanz 9/25
      EUR Verbraucherpreise 10/25 
      USA Handelsbilanz 8/25
      USA EIA Ölbericht 
      USA FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25
      LUX EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des 
          Biontech-Impfstoffs Comirnaty
      LUX EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr grosse Online-
          Plattform
      BEL EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor.
      DEU/SWE Bundeskanzler Friedrich Merz  empfängt den schwedischen 
          Ministerpräsidenten Ulf Kristersson
      DEU/CHN Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen 
          Gesprächen in Shanghai
      BEL EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere 
          Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen
      BEL EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige 
          Finanzberichterstattung vorschlagen
      BEL EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor

