Termine Unternehmen GBR Sage Group Jahreszahlen USA Nvidia Q3-Zahlen USA Target Q3-Zahlen Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 10/25 GBR Erzeugerpreise 10/25 DEU Aussenhandel 9/25 DEU Verarbeitendes Gewerbe 9/25 EUR EZB Leistungsbilanz 9/25 EUR Verbraucherpreise 10/25 USA Handelsbilanz 8/25 USA EIA Ölbericht USA FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25 LUX EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des Biontech-Impfstoffs Comirnaty LUX EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr grosse Online- Plattform BEL EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor. DEU/SWE Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson DEU/CHN Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Shanghai BEL EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen BEL EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige Finanzberichterstattung vorschlagen BEL EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor

