Termine Unternehmen
      NLD DocMorris Q4-Umsatz
      FRA Totalenergies Trading Statement
      DEU Volkswagen Group German Corporate Conference mit Veröffentlichung der 
          detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt
      USA 3M Q4-Zahlen
      USA U.S. Bancorp Q4-Zahlen
      USA KeyCorp Q4-Zahlen
      DEU Porsche Pre-close call
      DEU Mercedes Pre-close call
      FRA Vinci Q4-Umsatz
      USA Netflix Q4-Zahlen
      GBR Rio Tinto Q4-Umsatz

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise 12/25
      GBR Arbeitslosenzahlen 11/25
      DEU Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Aussenhandel 
          November 2025), Januar-November 2025
      DEU Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  11/25
      DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
-

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)