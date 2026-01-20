Termine Unternehmen NLD DocMorris Q4-Umsatz FRA Totalenergies Trading Statement DEU Volkswagen Group German Corporate Conference mit Veröffentlichung der detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt USA 3M Q4-Zahlen USA U.S. Bancorp Q4-Zahlen USA KeyCorp Q4-Zahlen DEU Porsche Pre-close call DEU Mercedes Pre-close call FRA Vinci Q4-Umsatz USA Netflix Q4-Zahlen GBR Rio Tinto Q4-Umsatz Termine Konjunktur DEU Erzeugerpreise 12/25 GBR Arbeitslosenzahlen 11/25 DEU Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Aussenhandel November 2025), Januar-November 2025 DEU Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025 DEU Verarbeitendes Gewerbe 11/25 DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26 -

