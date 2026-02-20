Termine Unternehmen FRA Air Liquide Jahreszahlen FRA Danone Jahreszahlen GBR Anglo American Jahreszahlen Termine Konjunktur GBR Einzelhandelsumsätze 1/26 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) DEU Erzeugerpreise 1/26 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 USA Private Einkommen und Ausgaben 12/25 USA BIP Q4/25 USA Privater Konsum Q4/25 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) USA Neubauverkäufe 11/25 und 12/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 CYP Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia - Hinweis CHN Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.