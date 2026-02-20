Termine Unternehmen
      FRA Air Liquide Jahreszahlen
      FRA Danone Jahreszahlen
      GBR Anglo American Jahreszahlen

Termine Konjunktur
      GBR Einzelhandelsumsätze 1/26
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU Erzeugerpreise 1/26
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 
      USA Private Einkommen und Ausgaben 12/25
      USA BIP Q4/25 
      USA Privater Konsum Q4/25 
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Neubauverkäufe 11/25 und 12/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 
      CYP Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia

- Hinweis
      CHN Feiertag - Börse geschlossen

