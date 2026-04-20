Termine Unternehmen
      USA Steel Dynamics Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Dienstleistungsindex 2/26
      DEU Erzeugerpreise 3/26
      EUR Bauproduktion 2/26
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(AWP)