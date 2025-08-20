Termine Unternehmen
      USA Analog Devices Q3-Zahlen
      USA Target Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Handelsbilanz 7/25
      JPN Kernrate Maschinenaufträge 6/25
      GBR Verbraucherpreise 7/25
      GBR Einzelhandelspreise 7/25
      DEU Erzeugerpreise 7/25
      DEU Aussenhandel  6/25
      DEU EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Rede bei International Business 
          Council of the World Economic Forum, Genf
      SWE Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Verbraucherpreise 7/25 
      USA MBA Hypothekenanträge 
      USA EIA Ölbericht 
      USA FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25
-

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)