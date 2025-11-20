Termine Unternehmen
      DEU CTS Eventim Q3-Zahlen
      GBR Halma Halbjahreszahlen
      FRA Valeo Investor Day
      USA Walmart Q3-Zahlen
      USA Warner Music Group Q4-Zahlen
      DEU Siemens Energy Capital Markets Day
      USA Gap Q3-Zahlen
      USA Intuit Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise 10/25
      DEU Umsatz im Gastgewerbe 9/25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
      USA Arbeitsmarktbericht 9/25
      USA Wiederverkäufe Häuser 10/25
      EUR Verbrauchervertrauen 11/25 
      LUX Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor
      DEU Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + 
          Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf
      DEU Online-Roundtable der Grossbank UBS mit Ausblick auf das 
          Investmentjahr 2026
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-
          Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik
      DEU Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und 
          Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.
      BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
      BEL EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden 
          Altersvorsorgeprodukten
      SAF Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas

