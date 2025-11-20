Termine Unternehmen DEU CTS Eventim Q3-Zahlen GBR Halma Halbjahreszahlen FRA Valeo Investor Day USA Walmart Q3-Zahlen USA Warner Music Group Q4-Zahlen DEU Siemens Energy Capital Markets Day USA Gap Q3-Zahlen USA Intuit Q1-Zahlen Termine Konjunktur DEU Erzeugerpreise 10/25 DEU Umsatz im Gastgewerbe 9/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Philadelphia Fed Business Outlook 11/25 USA Arbeitsmarktbericht 9/25 USA Wiederverkäufe Häuser 10/25 EUR Verbrauchervertrauen 11/25 LUX Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor DEU Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf DEU Online-Roundtable der Grossbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026 LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU- Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik DEU Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. BRA Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém BEL EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten SAF Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.