Termine Unternehmen
      FRA Alstom Q3-Umsatz
      GBR Burberry Q3-Umsatz
      USA jnj Q4-Zahlen
      USA Halliburton Q4-Zahlen
      USA Travelers Q4-Zahlen
      USA United Airlines Q4-Zahlen 
      FRA Atos Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 12/25
      GBR Erzeugerpreise 12/25
      FRA IEA-Ölmarktbericht
      USA Bauinvestitionen 10/25
      USA Schwebende Hausverkäufe 12/25
      DEU Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie  mit BDI-
          Präsident Peter Leibinger und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner
      FRA EU-Parlament stimmt über Antrag auf EuGH-Gutachten zum Mercosur-
          Abkommen ab
      FRA Abstimmung im Europäischen Parlament zu Fluggastrechten
      USA Der Fall «Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, gegen Cook» vor 
          dem U.S. Supreme Court
      RUS Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas besucht Moskau - Treffen mit 
          Kremlchef Putin erwartet
      DEU Warnstreiks in den Tarifrunden um die Angestellten der Länder an 
          Schulen und Unikliniken

