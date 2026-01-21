Termine Unternehmen FRA Alstom Q3-Umsatz GBR Burberry Q3-Umsatz USA jnj Q4-Zahlen USA Halliburton Q4-Zahlen USA Travelers Q4-Zahlen USA United Airlines Q4-Zahlen FRA Atos Q4-Zahlen Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 12/25 GBR Erzeugerpreise 12/25 FRA IEA-Ölmarktbericht USA Bauinvestitionen 10/25 USA Schwebende Hausverkäufe 12/25 DEU Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie mit BDI- Präsident Peter Leibinger und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner FRA EU-Parlament stimmt über Antrag auf EuGH-Gutachten zum Mercosur- Abkommen ab FRA Abstimmung im Europäischen Parlament zu Fluggastrechten USA Der Fall «Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, gegen Cook» vor dem U.S. Supreme Court RUS Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas besucht Moskau - Treffen mit Kremlchef Putin erwartet DEU Warnstreiks in den Tarifrunden um die Angestellten der Länder an Schulen und Unikliniken

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.