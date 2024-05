Termine Unternehmen ITA Generali Q1-Zahlen GBR Kingfisher Q1-Umsatz GBR Shell Hauptversammlung USA J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung USA Macy's Q1-Zahlen GBR AstraZeneca Investor Day Termine Konjunktur DNK BIP Q1/24 DEU Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 4/24 DEU Verarbeitendes Gewerbe 3/24 DEU Umsatz im Gastgewerbe 3/24 EUR EZB Leistungsbilanz 3/24 EUR Bauproduktion 3/24 EUR Handelsbilanz 3/24 HUN Zentralbank Zinsentscheid DEU US-Finanzministerin Dr. Janet Yellen erhält Ehrendoktorwürde der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/M. DEU Berenberg European Conference 2024 u.a. mit Renk Group, Aixtron, Knorr-Bremse, Aroundtown FRA Morgan Stanley Luxury Conference u.a. mit Mercedes-Benz Group, Hugo Boss, Paris BEL Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel BEL Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel KOR Südkorea und Grossbritannien richten KI-Gipfel in Seoul aus, Seoul USA Microsoft-Entwicklerkonferenz Build Seattle

