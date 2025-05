Termine Unternehmen DEU Hornbach Jahreszahlen GBR Marks & Spencer Jahreszahlen IRL Medtronic Q4-Zahlen DEU Freenet Q1-Zahlen USA Zoom Communications Q1-Zahlen USA Snowflake Q1-Zahlen USA Google I/O-Entwicklerkonferenz Mountain View Termine Konjunktur JPN Handelsbilanz 4/25 GBR Verbraucherpreise 4/25 GBR Einzelhandelsumsatz 4/25 GBR Erzeugerpreise 4/25 USA MBA Hypothekenanträge USA EIA-Ölbericht DEU Pressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau zu neuem IT-Kosten Benchmark 2025 DEU Pk Sachverständigenrat Wirtschaft mit Vorstellung des Frühjahrsgutachtens EUR Finanzstabilitätsbericht Europäische Zentralbank DEU Online-Pk Bitkom e. V. «Data Economy - Wo steht die deutsche Wirtschaft bei der Nutzung von Daten?» DEU Bundestag - Regierungsbefragung und Wahl des Wehrbeauftragten EUR Fortsetzung Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Banff DEU Beginn der dreitägigen Energieministerkonferenz unter Vorsitz von MV LUX EU-Gericht urteilt im Markenstreit um Airbnb LUX EU-Gericht urteilt über Fangverbote in der Nordsee DEU Weltgipfel der Verkehrsminister in Leipzig Thema «Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Verkehrs gegenüber globalen Schocks» USA US-Präsident Trump trifft Südafrikas Präsident Ramaphosa in Washington

