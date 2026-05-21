Termine Unternehmen
      AUT Strabag Q1-Umsatz
      ITA Generali Group Q1-Zahlen
      GBR BT Group Jahreszahlen
      GBR Easyjet Halbjahreszahlen
      GBR Sage Group Halbjahreszahlen
      USA Walmart Q1-Zahlen
      USA Cummins Capital Markets Day
      USA Zoom Video Communications Q1-Zahlen
      NLD Stellantis Investor Day
      USA Deere & Co Q2-Zahlen
      USA Spotify Investor Day

Termine Konjunktur
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR Bauproduktion 3/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
      USA Baubeginne- und genehmigungen 4/26
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR Verbrauchervertrauen 5/26 
-

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)