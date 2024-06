Termine Unternehmen - Termine Konjunktur GBR Verbrauchervertrauen 6/24 JPN Verbraucherpreise 5/24 JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) GBR Einzelhandelsumsatz 5/24 DEU Preise für Wohnimmobilien Q1/24 DEU Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, FRA Geschäftsklima 6/24 FRA Produzentenvertrauen 6/24 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) IRL Erzeugerpreise 5/24 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) USA Frühindikator 5/24 USA Wiederverkäufe Häuser 5/24 DEU Grosser Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. DEU Bundeskanzler Olaf Scholz trifft Vertreterinnen und Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu einem Gespräch DEU Abschluss Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren von Bund und Ländern unter Vorsitz Brandenburg DEU Forderungsbeschlüsse der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie sowie zum Volkswagen-Haustarifvertrag EUR Runder Tisch zum Strategischen Dialog zur Zukunft der EU- Landwirtschaft mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen LUX Treffen der EU-Finanzminister LUX Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister - Hinweis SWE/FIN Feiertag - Börse geschlossen

