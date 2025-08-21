Termine Unternehmen NLD Aegon Halbjahreszahlen DEU CTS Eventim Q2-Zahlen USA Walmart Q2-Zahlen USA Intuit Q4-Zahlen Termine Konjunktur JPN S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) JPN Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) EUR Bauproduktion 6/25 DEU Bundesbank Monatsbericht 8/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Philadelphia Fed Business Outlook 8/25 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) USA Frühindikator 7/25 USA Wiederverkäufe Häuer 7/25 EUR Verbrauchervertrauen 8/25 DEU Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter DEU 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress USA Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole

