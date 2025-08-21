Termine Unternehmen
      NLD Aegon Halbjahreszahlen
      DEU CTS Eventim Q2-Zahlen
      USA Walmart Q2-Zahlen
      USA Intuit Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR Bauproduktion 6/25
      DEU Bundesbank Monatsbericht 8/25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Frühindikator 7/25
      USA Wiederverkäufe Häuer 7/25
      EUR Verbrauchervertrauen 8/25 
      DEU Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich 
          der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter
      DEU 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress
      USA Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)