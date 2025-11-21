Termine Unternehmen - Termine Konjunktur GBR Einzelhandelsumsatz 10/25 FRA Geschäftsklima 11/25 FRA Produzentenvertrauen 11/25 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) GBR S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 USA S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 DEU Pressegespräch zur aktuellen Verkehrserhebung «Mobilität in Deutschland 2023» u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder BRA Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ZAF Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg DEU 2. Mittelständischer Stahlgipfel DEU Bundesrat entscheidet über CO2-Speichergesetz DEU Bundesrat entscheidet über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030

