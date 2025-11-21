Termine Unternehmen
Termine Konjunktur
      GBR Einzelhandelsumsatz 10/25
      FRA Geschäftsklima 11/25
      FRA Produzentenvertrauen 11/25
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 
      USA S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 
      DEU Pressegespräch zur aktuellen Verkehrserhebung «Mobilität in 
          Deutschland 2023» u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder 
      BRA Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
      ZAF Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage 
          im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg
      DEU 2. Mittelständischer Stahlgipfel
      DEU Bundesrat entscheidet über CO2-Speichergesetz
      DEU Bundesrat entscheidet über finanzielle Absicherung des 
          Deutschlandtickets bis 2030

