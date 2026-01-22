Termine Unternehmen
      DNK Tryg Jahreszahlen
      SWE Investor Jahreszahlen
      GBR Associated British Foods , Trading Update
      USA GE Aerospace Q4-Zahlen
      USA Procter & Gamble Q2-Zahlen
      USA Abbott Laboratories Q4-Zahlen
      USA Alcoa Q4-Zahlen
      USA Intel Q4-Zahlen
      USA Capital One Financial Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Öffentlicher Schuldenstand Q3/25
      DEU Bundesbank Monatsbericht
      TUR Zentralbank Zinsentscheid
      EUR EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA BIP Q3/25 
      EUR Verbrauchervertrauen 1/26 
      USA Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten 
          Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.
      CHE/USA US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation  wird 
          wirksam, Genf/Washington

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)