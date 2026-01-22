Termine Unternehmen DNK Tryg Jahreszahlen SWE Investor Jahreszahlen GBR Associated British Foods , Trading Update USA GE Aerospace Q4-Zahlen USA Procter & Gamble Q2-Zahlen USA Abbott Laboratories Q4-Zahlen USA Alcoa Q4-Zahlen USA Intel Q4-Zahlen USA Capital One Financial Q4-Zahlen Termine Konjunktur NOR Zentralbank Zinsentscheid EUR Öffentlicher Schuldenstand Q3/25 DEU Bundesbank Monatsbericht TUR Zentralbank Zinsentscheid EUR EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA BIP Q3/25 EUR Verbrauchervertrauen 1/26 USA Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25 USA EIA-Ölbericht DEU Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M. CHE/USA US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation wird wirksam, Genf/Washington

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.