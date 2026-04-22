Termine Unternehmen
      SWE Nordea Bank Q1-Zahlen
      FRA Rexel Q1-Umsatz
      NLD Randstad Q1-Zahlen
      SWE Svenska Handelsbanken Q1-Zahlen
      NLD Akzo Nobel Q1-Zahlen
      FRA Danone Q1-Umsatz
      GBR Reckitt Benckiser Q1-Umsatz
      USA GE Vernova Q1-Zahlen
      USA AT&T Q1-Zahlen
      USA Philip Morris International Q1-Zahlen
      USA CME Group Q1-Zahlen
      USA Boeing Q1-Zahlen
      FRA Carrefour Q1-Umsatz
      DEU Flatexdegiro Q1-Zahlen
      FRA L' Oréal Q1-Umsatz
      FRA EssilorLuxottica Q1-Umsatz
      USA Lam Research Q1-Zahlen
      USA United Airlines Q1-Zahlen
      USA Texas Instruments Q1-Zahlen
      USA Tesla Q1-Zahlen
      USA IBM Q1-Zahlen
      ITA Saipem Q1-Zahlen
      USA Boston Scientific Q1-Zahlen
      USA Southwest Airlines Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 3/26
      GBR Einzelhandelspreise 3/26
      EUR Verbrauchervertrauen 4/26 
      USA EIA Ölbericht
      DEU Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit 
          Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies , Hannover

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)