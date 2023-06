Termine Unternehmen 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Messe München, Bilanz-Pressekonferenz 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung, Zürich 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung 13:00 NLD: Aegon, Kapitalmarkttag 20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung Termine Konjunktur 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 05/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 05/23 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (vorab) 16:00 USA: Frühindikator 05/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/23 16:00 USA: EIA Ölbricht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum bevorstehenden EU-Rat 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran 09:30 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe zur LNG-Leitung zwischen Wilhelmshaven und Etzel 09:30 DEU: Video-PK zu Studie über Arbeits- und Lohnstückkosten in Deutschland und der EU des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung 10:30 DEU: Dekabank, "Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick" 11:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu einer Studie zu "Digitalisierung der Wirtschaft und KI" 11:00 DEU: Jahrestagung 2023 des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 14:00 DEU: Konferenz "Banken und Finanzmärkte im Dauerstress: Auf der Suche nach der "neuen Normalität"" DEU: Ost-Ministerpräsidentenkonferenz in Chemnitz FRA: Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt (bis 23.6.)Paris GBR: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine - Tag 2 CHN/HGK: Feiertag, Börse geschlossen

