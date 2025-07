Termine Unternehmen DEU Sartorius Q2-Zahlen FRA Sartorius Q2-Zahlen NLD Akzo Nobel Q2-Zahlen NOR Norsk Hydro Q2-Zahlen SWE Alfa Laval Q2-Zahlen FRA Dassault Aviation Q2-Zahlen USA Danaher Q2-Zahlen USA General Motors Q2-Zahlen USA KeyCorp Q2-Zahlen USA Northrop Grumman Q2-Zahlen USA Halliburton Q2-Zahlen USA Coca-Cola Q2-Zahlen USA Philip Morris Q2-Zahlen USA Sherwin-Williams Q2-Zahlen USA Lockheed Martin Q2-Zahlen NLD ASM International Halbjahreszahlen AUT A1 Group , Q2-Zahlen USA Texas Instruments Q2-Zahlen USA Capital One Financial Q2-Zahlen DEU SAP Q2-Zahlen Termine Konjunktur FIN Arbeitslosenquote 6/25 USA Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/25 USA Richmond Fed Herstellerindex 7/25 DNK Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 1), Kopenhagen

