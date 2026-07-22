Termine Unternehmen
      NOR Equinor Q2-Zahlen
      ESP Banco Santander Halbjahreszahlen
      ESP Santander Halbjahreszahlen
      NLD Randstad Q2-Zahlen
      NLD Akzo Nobel Q2-Zahlen
      NOR Norsk Hydro Q2-Zahlen
      ITA UniCredit Halbjahreszahlen
      FRA Alstom Q1-Umsatz
      NLD KPN Q2-Zahlen
      ESP Iberdrola Halbjahreszahlen
      USA AT&T Q2-Zahlen
      USA GE Vernova Q2-Zahlen
      USA CME Group Q2-Zahlen
      USA Philip Morris Q2-Zahlen
      DEU Flatexdegiro Q2-Umsatz
      FRA Valeo Halbjahreszahlen
      DEU Deutsche Börse Q2-Zahlen
      USA Texas Instruments Q2-Zahlen
      USA IBM Q2-Zahlen
      USA Southwest Airlines Q2-Zahlen
      USA Tesla Q2-Zahlen
      USA Alphabet Q2-Zahlen
      DEU Intershop Communications Q2-Zahlen
      FRA Dassault Aviation Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 6/26
      GBR Erzeugerpreise 6/26
      USA EIA-Ölbericht 
      BEL Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
      GBR Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli
      PHL Fortsetzung des Gipfeltreffens der Aussenminister der Asean-Staaten

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(AWP)