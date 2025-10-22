Termine Unternehmen
      AUT Bawag Group Q3-Zahlen
      NLD Heineken Q3-Zahlen
      NLD Akzo Nobel Q3-Zahlen
      SWE Svenska Handelsbanken Q3-Zahlen
      ITA UniCredit Q3-Zahlen
      NOR Storebrand Q3-Zahlen
      NOR DNB ASA Q3-Zahlen
      GBR Reckitt Benckiser Q3-Umsatz
      GBR Barclays Q3-Zahlen
      FRA Hermes International Q3-Umsatz
      DEU FlatexDegiro Pk zu Q3-Zahlen
      USA AT&T Q3-Zahlen
      USA GE Vernova Q3-Zahlen
      USA CME Group Q3-Zahlen
      FRA Michelin Q3-Umsatz
      ITA Saipem Q3-Zahlen
      FRA Kering Q3-Umsatz
      FRA Kleppiere Q3-Umsatz
      FRA Carrefour Q3-Umsatz
      DEU SAP Q3-Zahlen 
      USA Tesla Q3-Zahlen
      USA IBM Q3-Zahlen
      USA Alcoa Q3-Zahlen
      NLD Randstad Q3-Zahlen
      USA Southwest Airlines Q3-Zahlen
      USA Boston Scientific Q3-Zahlen
      USA EQT Corp. Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 9/25
      USA EIA-Ölbericht 
      RUS Indudstrieproduktion 9/25
      LUX Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft 
          Edge
      DEU Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb 
          mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori  und 
          Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte.
      DEU Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives 
          in banking and the role of supervision»
      BEL Gipfeltreffen EU-Ägypten
      DEU Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt 
          zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel
      CHN Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, 
          Peking

