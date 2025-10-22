Termine Unternehmen AUT Bawag Group Q3-Zahlen NLD Heineken Q3-Zahlen NLD Akzo Nobel Q3-Zahlen SWE Svenska Handelsbanken Q3-Zahlen ITA UniCredit Q3-Zahlen NOR Storebrand Q3-Zahlen NOR DNB ASA Q3-Zahlen GBR Reckitt Benckiser Q3-Umsatz GBR Barclays Q3-Zahlen FRA Hermes International Q3-Umsatz DEU FlatexDegiro Pk zu Q3-Zahlen USA AT&T Q3-Zahlen USA GE Vernova Q3-Zahlen USA CME Group Q3-Zahlen FRA Michelin Q3-Umsatz ITA Saipem Q3-Zahlen FRA Kering Q3-Umsatz FRA Kleppiere Q3-Umsatz FRA Carrefour Q3-Umsatz DEU SAP Q3-Zahlen USA Tesla Q3-Zahlen USA IBM Q3-Zahlen USA Alcoa Q3-Zahlen NLD Randstad Q3-Zahlen USA Southwest Airlines Q3-Zahlen USA Boston Scientific Q3-Zahlen USA EQT Corp. Q3-Zahlen Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 9/25 USA EIA-Ölbericht RUS Indudstrieproduktion 9/25 LUX Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft Edge DEU Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori und Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte. DEU Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives in banking and the role of supervision» BEL Gipfeltreffen EU-Ägypten DEU Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel CHN Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

