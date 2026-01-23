Termine Unternehmen
      SWE Ericsson Jahreszahlen
      NLD CSG Group Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam
      DEU BASF Analysten- und Investorenkonferenz zu Jahreszahlen
      DEU BASF Pressekonferenz zu Jahreszahlen

Termine Konjunktur
      GBR Einzelhandelsumsatz 12/25
      DEU Bauhauptgewerbe 11/25
      FRA Produzentenvertrauen 1/26
      FRA Geschäftsklima 1/26
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      RUS Handelsbilanz 11/25
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 
      JPN BoJ Zinsentscheid
      DEU HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im 
          Hamburger Hafen, Hamburg
      DEU/ITA Deutsch-italienische Regierungskonsultationen

