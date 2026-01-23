Termine Unternehmen SWE Ericsson Jahreszahlen NLD CSG Group Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam DEU BASF Analysten- und Investorenkonferenz zu Jahreszahlen DEU BASF Pressekonferenz zu Jahreszahlen Termine Konjunktur GBR Einzelhandelsumsatz 12/25 DEU Bauhauptgewerbe 11/25 FRA Produzentenvertrauen 1/26 FRA Geschäftsklima 1/26 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) RUS Handelsbilanz 11/25 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 JPN BoJ Zinsentscheid DEU HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im Hamburger Hafen, Hamburg DEU/ITA Deutsch-italienische Regierungskonsultationen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.