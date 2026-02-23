Termine Unternehmen
      DEU Hella Q4-Umsatz
      ITA Enel Capital Markets Day
      USA JPMorganChase Company Update 2026

Termine Konjunktur
      DEU ifo-Geschäftsklima 2/26
      ITA Verbraucherpreise 1/26 
      USA Auftragseingang Industrie 12/25
      USA Auftragseingang langlebige Güter 12/25 
      USA Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26
      DEU Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der 
          Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
      DEU Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der 
          Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden
      BEL Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
      RUS/JPN/CHN Feiertag Börsen geschlossen

