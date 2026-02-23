Termine Unternehmen DEU Hella Q4-Umsatz ITA Enel Capital Markets Day USA JPMorganChase Company Update 2026 Termine Konjunktur DEU ifo-Geschäftsklima 2/26 ITA Verbraucherpreise 1/26 USA Auftragseingang Industrie 12/25 USA Auftragseingang langlebige Güter 12/25 USA Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26 DEU Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin DEU Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden BEL Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel RUS/JPN/CHN Feiertag Börsen geschlossen

