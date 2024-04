Termine Unternehmen NLD Akzo Nobel Q1-Zahlen FRA Renault Q1-Umsatz GBR Ferrexpo Q1-Umsatz GBR Associated British Foods Halbjahreszahlen GBR Anglo American Q1-Umsatz FRA L' Oréal Hauptversammlung USA Danaher Q1-Zahlen USA Pepsico Q1-Zahlen USA General Motors Q1-Zahlen USA Philip Morris International Q1-Zahlen USA Lockheed Martin Q1-Zahlen FRA AXA Hauptversammlung FRA Kering Q1-Umsatz NLD ASM International Q1-Zahlen DEU Deutsche Börse Q1-Zahlen USA Tesla Q1-Zahlen USA Visa Q1-Zahlen NLD Randstad Q1-Zahlen USA JetBlue Q1-Zahlen USA Halliburton Q1-Zahlen USA UPS Q1-Zahlen USA Spotify Q1-Zahlen USA General Electric Q1-Zahlen USA Kimberly-Clark Q1-Zahlen USA Texas Instruments Q1-Zahlen Termine Konjunktur JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) DEU Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 EUR PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 POL Einzelhandelsumsatz 3/24 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) HUN Zentralbank Zinsentscheid USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) USA Neubauverkäufe 3/24 USA Richmond Fed Herstellerindex 4/24 DEU Fortsetzung Deutscher Bankentag des Bundesverbands deutscher Banken DEU Fortsetzung BGH-Verhandlung darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will, Karlsruhe

