Termine Unternehmen
      DEU Hella Q1-Umsatz
      NLD Heineken Q1-Zahlen
      NLD BE Semiconductor Q1-Zahlen und Hauptversammlung 
      FRA Safran Q1-Umsatz
      DEU Volkswagen Group China Investor Update 2026
      CHE STMicroelectronics Q1-Zahlen
      FRA Renault Q1-Umsatz
      FIN Nokia Q1-Zahlen
      FRA Orange Q1-Zahlen
      FRA Sartorius Q1-Zahlen
      DEU Sartorius Q1-Zahlen
      KOR Hyundai Motor Q1-Zahlen
      FRA Sanofi Q1-Zahlen
      FRA Dassault Systemes Q1-Zahlen
      GBR Sainsbury Jahreszahlen
      GBR Man Group Q1-Umsatz
      GBR London Stock Exchange , Q1-Umsatz
      USA Dow Q1-Zahlen
      USA Comcast Q1-Zahlen
      USA Honeywell Q1-Zahlen
      USA American Express Q1-Zahlen
      USA Blackstone Q1-Zahlen
      USA Nasdaq Q1-Zahlen
      USA American Airlines Q1-Zahlen
      USA Lockheed Martin Q1-Zahlen
      FRA Accor Q1-Umsatz
      FRA Vinci Q1-Umsatz
      FRA Saint-Gobain Q1-Umsatz
      FRA Valeo Q1-Umsatz
      USA Southwest Airlines Q1-Zahlen
      USA Intel Q1-Zahlen
      DEU SAP Q1-Zahlen 
      USA Verisign Q1-Zahlen
      USA PG&E Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Geschäftsklima 4/26
      FRA Produzentenvertrauen 4/26
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA CFNA-Index 3/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
      DEU Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline 
          Leader Summit»
      LUX EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa
      DEU Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in 
          ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere?
      CYP Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - 
          Auftakt-Abendessen, Nikosia
      Mit Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs 
          «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

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(AWP)