Termine Unternehmen NLD Prosus Jahreszahlen Termine Konjunktur JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) EUR Einleitende Erklärung EZB-Chefin Christine Lagard vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) USA Wiederverkäufe Häuser 5/25 DEU Jahres-Pk Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. zu «Wohnungsbau am Kipppunkt - Warum Deutschland jetzt eine «Fast Lane» für bezahlbaren Wohnraum braucht» DEU Pressegespräch der Dekabank-Volkswirte, Frankfurt DEU Statement Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und EU- Handelskommissar Maros Sefcovic EUR Gipfeltreffen EU-Kanada in Brüssel DEU BDI-Tag der deutschen Industrie NLD Vor dem Gipfel der 32 Staats- und Regierungschefs der Nato FRA/NOR Frankreichs Präsident Macron zu offiziellem Staatsbesuch in Norwegen

