Termine Unternehmen
      USA FedEx Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Geschäftsklima 6/26
      FRA Produzentenvertrauen 6/26
      FRA S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      ESP Handelsbilanz 4/26
      GBR S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      HUN Zentralbank Zinsentscheid
      USA ADP-Beschäftigung 
      USA S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für 
          Finanzdienstleistungsaufsicht , Frankfurt am Main

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(AWP)