Termine Unternehmen NLD Randstad Q2-Zahlen NOR Equinor Q2-Zahlen FRA Thales Halbjahreszahlen ITA UniCredit Halbjahreszahlen NLD KPN Halbjahreszahlen DEU Intershop Q3-Zahlen FIN Stora Enso Q2-Zahlen FRA Alstom Q1-Umsatz ESP Iberdrola Halbjahreszahlen DEU FlatexDegiro Call zur Bekanntgabe der detaillierten Q2-Zahlen am Vorabend USA Hasbro Q2-Zahlen USA Boston Scientific Q2-Zahlen USA GE Vernova Q2-Zahlen USA General Dynamics Q2-Zahlen USA AT&T Q2-Zahlen USA CME Group Q2-Zahlen DEU Hochtief Q2-Zahlen ITA Saipem Halbjahreszahlen USA IBM Q2-Zahlen USA Tesla Q2-Zahlen USA Alphabet Q2-Zahlen USA T-Mobile US Q2-Zahlen Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 6/25 EUR Verbrauchervertrauen 7/25 USA Wiederverkäufe Häuser 6/25 USA EIA Ölbericht DEU/FRA Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. LUX EU-Gericht urteilt zu Millionen-Bussgeld wegen Devisen-Kartell europäischer Banken TUR Entwicklung im Ukraine-Krieg - Gespräche zwischen Russland und Ukraine in Istanbul geplant EUR/JPN Gipfeltreffen EU-Japan

