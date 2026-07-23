Termine Unternehmen
      NLD BE Semiconductor Industries Halbjahreszahlen
      DEU Sartorius Q2-Zahlen 
      BEL Argenx Halbjahreszahlen
      FIN Nokia Q2-Zahlen
      FRA BNP Paribas Halbjahreszahlen
      FRA Sartorius Halbjahreszahlen
      KOR Hyundai Motor Q2-Zahlen
      FRA Thales Halbjahreszahlen
      DEU Traton Q2-Zahlen 
      DEU Vossloh Q2-Zahlen 
      FIN Stora Enso Q2-Zahlen
      FRA Dassault Systemes Halbjahreszahlen
      ESP Repsol Halbjahreszahlen
      DEU LPKF Q2-Zahlen
      FRA Totalenergies Halbjahreszahlen
      GBR Centrica Halbjahreszahlen
      GBR Relx Halbjahreszahlen
      GBR 3i Group Q1-Umsatz
      GBR BT Group Q1-Zahlen
      GBR Anglo American Q2-Umsatz
      GBR Easyjet Q3-Zahlen
      DEU Flatexdegiro Pressekonferenz 
      USA Dow Q2-Zahlen
      USA Comcast Q2-Zahlen
      USA Honeywell International Q2-Zahlen
      USA T-Mobile US Q2-Zahlen
      USA RTX Q2-Zahlen
      USA Nasdaq Q2-Zahlen
      USA Blackstone Q2-Zahlen
      USA Lockheed Martin Q2-Zahlen
      USA American Airlines Q2-Zahlen
      USA Norfolk Southern Q2-Zahlen
      DEU Deutsche Börse Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen
      FRA Carrefour Halbjahreszahlen
      USA Intel Q2-Zahlen
      DEU SAP Q2-Zahlen 
      USA Verisign Inc. Q2-Zahlen
      USA PG&E Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Produzentenvertrauen 7/26
      FRA Geschäftsklima 7/26
      EUR EZB Zinsentscheid 
      USA CFNA-Index 6/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      EUR Verbrauchervertrauen 7/26 
      IRL Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
      GBR Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli
      PHL Ende des Gipfeltreffens der Aussenminister der Asean-Staaten

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(AWP)