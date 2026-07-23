Termine Unternehmen NLD BE Semiconductor Industries Halbjahreszahlen DEU Sartorius Q2-Zahlen BEL Argenx Halbjahreszahlen FIN Nokia Q2-Zahlen FRA BNP Paribas Halbjahreszahlen FRA Sartorius Halbjahreszahlen KOR Hyundai Motor Q2-Zahlen FRA Thales Halbjahreszahlen DEU Traton Q2-Zahlen DEU Vossloh Q2-Zahlen FIN Stora Enso Q2-Zahlen FRA Dassault Systemes Halbjahreszahlen ESP Repsol Halbjahreszahlen DEU LPKF Q2-Zahlen FRA Totalenergies Halbjahreszahlen GBR Centrica Halbjahreszahlen GBR Relx Halbjahreszahlen GBR 3i Group Q1-Umsatz GBR BT Group Q1-Zahlen GBR Anglo American Q2-Umsatz GBR Easyjet Q3-Zahlen DEU Flatexdegiro Pressekonferenz USA Dow Q2-Zahlen USA Comcast Q2-Zahlen USA Honeywell International Q2-Zahlen USA T-Mobile US Q2-Zahlen USA RTX Q2-Zahlen USA Nasdaq Q2-Zahlen USA Blackstone Q2-Zahlen USA Lockheed Martin Q2-Zahlen USA American Airlines Q2-Zahlen USA Norfolk Southern Q2-Zahlen DEU Deutsche Börse Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen FRA Carrefour Halbjahreszahlen USA Intel Q2-Zahlen DEU SAP Q2-Zahlen USA Verisign Inc. Q2-Zahlen USA PG&E Q2-Zahlen Termine Konjunktur FRA Produzentenvertrauen 7/26 FRA Geschäftsklima 7/26 EUR EZB Zinsentscheid USA CFNA-Index 6/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe EUR Verbrauchervertrauen 7/26 IRL Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten GBR Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli PHL Ende des Gipfeltreffens der Aussenminister der Asean-Staaten

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.