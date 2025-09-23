Termine Unternehmen DEU Tui Buchungsupdate Termine Konjunktur FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 ESP Handelsbilanz 7/25 EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 GBR S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 USA S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 USA Wiederverkäufe Häuser 8/25 USA Richmond Fed Herstellerindex 9/25 -

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.