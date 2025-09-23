Termine Unternehmen
      DEU Tui Buchungsupdate

Termine Konjunktur
      FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
      DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
      ESP Handelsbilanz 7/25
      EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
      GBR S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
      USA S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
      USA Wiederverkäufe Häuser 8/25
      USA Richmond Fed Herstellerindex 9/25
