Termine Unternehmen
      SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q3-Zahlen
      FIN Nokia Q3-Zahlen
      FRA Thales Q3-Umsatz
      FRA Sodexo Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
      FRA Nexans Q3-Umsatz
      SWE Volvo Cars Q3-Zahlen
      FRA Orange Q3-Zahlen
      FIN Stora Enso Q3-Zahlen
      GBR Rentokil Initial Q3-Umsatz
      DEU MTU Aero Engines Q3-Zahlen 
      FRA Renault Q3-Zahlen
      GBR Relx Q3-Umsatz
      GBR Lloyds Banking Group Q3-Zahlen
      GBR Unilever Q3-Umsatz
      INT LSE Q3-Umsatz
      IRL Kerry Group Q3-Umsatz
      GBR Intercontinental Exchange Q3-Umsatz
      DEU Beiersdorf Q3-Zahlen 
      USA Dow Q3-Zahlen
      USA Honeywell International Q3-Zahlen
      USA T-Mobile US Q3-Zahlen
      USA American Airlines Q3-Zahlen
      USA Norfolk Southern Q3-Zahlen
      FRA Vinci Q3-Umsatz
      FRA Valeo Q3-Umsatz
      USA Intel Q3-Zahlen
      USA Verisign Inc. Q3-Zahlen
      USA Ford Motor Co Q3-Zahlen
      NLD BE Semiconductor Industries Q3-Zahlen
      FIN Elisa Q3-Zahlen
      FIN Konecranes Oyj Q3-Zahlen
      FRA Accor Q3-Zahlen
      FRA Unibail-Rodamco-Westfield Q3-Zahlen
      FRA Dassault Systemes Q3-Zahlen
      ITA Prada Q3-Umsatz
      USA Hasbro Q3-Zahlen
      USA Valero Energy Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Geschäftsklima 10/25
      FRA Produzentenvertrauen 10/25
      POL Arbeitslosenquote 9/25
      ESP Handelsbilanz 8/25
      TRK Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Verbrauchervertrauen 10/25 
      USA Verkauf bestehender Häuser 9/25
      DEU Streik bei Lieferando in Berlin mit Besuch von Arbeitssenatorin 
          Cansel Kiziltepe 
      DEU Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage um gleiche Bezahlung weiblicher 
          Führungskräfte bei Daimler Truck, Erfurt
      BEL EU-Gipfel Brüssel
      CHN Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking
      DEU Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz, 
          Mainz

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)