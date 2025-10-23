Termine Unternehmen SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q3-Zahlen FIN Nokia Q3-Zahlen FRA Thales Q3-Umsatz FRA Sodexo Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux FRA Nexans Q3-Umsatz SWE Volvo Cars Q3-Zahlen FRA Orange Q3-Zahlen FIN Stora Enso Q3-Zahlen GBR Rentokil Initial Q3-Umsatz DEU MTU Aero Engines Q3-Zahlen FRA Renault Q3-Zahlen GBR Relx Q3-Umsatz GBR Lloyds Banking Group Q3-Zahlen GBR Unilever Q3-Umsatz INT LSE Q3-Umsatz IRL Kerry Group Q3-Umsatz GBR Intercontinental Exchange Q3-Umsatz DEU Beiersdorf Q3-Zahlen USA Dow Q3-Zahlen USA Honeywell International Q3-Zahlen USA T-Mobile US Q3-Zahlen USA American Airlines Q3-Zahlen USA Norfolk Southern Q3-Zahlen FRA Vinci Q3-Umsatz FRA Valeo Q3-Umsatz USA Intel Q3-Zahlen USA Verisign Inc. Q3-Zahlen USA Ford Motor Co Q3-Zahlen NLD BE Semiconductor Industries Q3-Zahlen FIN Elisa Q3-Zahlen FIN Konecranes Oyj Q3-Zahlen FRA Accor Q3-Zahlen FRA Unibail-Rodamco-Westfield Q3-Zahlen FRA Dassault Systemes Q3-Zahlen ITA Prada Q3-Umsatz USA Hasbro Q3-Zahlen USA Valero Energy Q3-Zahlen Termine Konjunktur FRA Geschäftsklima 10/25 FRA Produzentenvertrauen 10/25 POL Arbeitslosenquote 9/25 ESP Handelsbilanz 8/25 TRK Zentralbank Zinsentscheid EUR Verbrauchervertrauen 10/25 USA Verkauf bestehender Häuser 9/25 DEU Streik bei Lieferando in Berlin mit Besuch von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe DEU Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage um gleiche Bezahlung weiblicher Führungskräfte bei Daimler Truck, Erfurt BEL EU-Gipfel Brüssel CHN Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking DEU Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz, Mainz

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.