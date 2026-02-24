Termine Unternehmen
      AUT Wienerberger Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen
      BEL Solvay Jahreszahlen
      DEU FMC Jahreszahlen 
      ITA Telecom Italia Jahreszahlen
      ESP Telefonica Jahreszahlen
      FRA Forvia Jahreszahlen
      DEU MTU Aero Engines Jahreszahlen
      ESP Endesa Jahreszahlen
      USA Home Depot Q4-Zahlen
      USA American Tower Q4-Zahlen
      USA Texas Instruments Capital Markets Day
      ITA Saipem Jahreszahlen
      USA HP Q1-Zahlen
      USA First Solar Q4-Zahlen
      USA Mosaic Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Geschäftsklima 2/26
      FRA Produzentenvertrauen 2/26
      USA Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26
      USA FHFA Hauspreisindex 12/25
      USA Richmond Fed Herstellerindex 2/26
      USA Verbrauchervertrauen 2/26
      USA Lagerbestände Grosshandel 12/25 
-

