Termine Unternehmen
      GBR Kingfisher Jahreszahlen
      GBR Bellway Halbjahreszahlen
      DEU HUK Coburg Jahreszahlen

Termine Konjunktur
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 
      EUR HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Produktivität Q4/25 
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Richmond Fed Herstellerindex 3/26
      DNK Parlamentswahl in Dänemark

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(AWP)