Termine Unternehmen GBR Kingfisher Jahreszahlen GBR Bellway Halbjahreszahlen DEU HUK Coburg Jahreszahlen Termine Konjunktur DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 EUR HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) USA Produktivität Q4/25 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) USA Richmond Fed Herstellerindex 3/26 DNK Parlamentswahl in Dänemark

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