Termine Unternehmen SWE Husqvarna Q1-Zahlen BEL Orange Q1-Zahlen CHE STMicroelectronics Q1-Zahlen FRA BNP Paribas Q1-Zahlen FRA Air Liquide Q1-Umsatz FRA Thales Q1-Umsatz FIN Nokia Q1-Zahlen SWE Telia Company AB Q1-Zahlen KOR Hyundai Q1-Zahlen FRA Dassault Systemes Q1-Zahlen FRA Sanofi Q1-Zahlen NLD KPN Q1-Zahlen KOR LG Electronics Q1-Zahlen FRA Carrefour Q1-Umsatz ITA Eni Q1-Zahlen GBR Relx Q1-Umsatz GBR Willis Towers Watson Q1-Zahlen GBR Asos plc Halbjahreszahlen FRA Unibail-Rodamco-Westfield Q1-Umsatz FRA Renault Q1-Umsatz GBR Unilever Q1-Umsatz GBR Anglo American Q1-Umsatz FIN UPM Kymmene Q1-Zahlen USA Comcast Q1-Zahlen USA Dow Q1-Zahlen USA Pepsico Q1-Zahlen USA Merck & Co Q1-Zahlen USA Southwest Airlines Q1-Zahlen USA Valero Energy Q1-Zahlen USA Hasbro Q1-Zahlen USA Procter & Gamble Q3-Zahlen USA T-Mobile US Q1-Zahlen USA Nasdaq Q1-Zahlen USA Bristol Myers Squibb Q1-Zahlen USA American Airlines Group Q1-Zahlen FRA Michelin Q1-Umsatz FRA Vinci Q1-Umsatz FRA Accor Q1-Umsatz FRA Saint-Gobain Q1-Umsatz USA Weyerhaeuser Co Q1-Zahlen USA Alphabet Q1-Zahlen USA Verisign Inc. Q1-Zahlen USA Intel Q1-Zahlen Termine Konjunktur EUR Acea Kfz-Neuzulassungen 3/25 JPN Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 FRA Verbrauchervertrauen 4/25 DEU ifo-Geschäftsklima 4/25 DEU Bundesbank Monatsbericht USA CFNA-Index 3/25 USA Auftragseingang langlebige Güter 3/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Wiederverkäufe Häuser 3/25 USA IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-Pressekonferenz DEU Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt die Frühjahrsprojektion der geschäftsführenden Bundesregierung vor EUR/GBR EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer USA US-Präsident Donald Trump empfängt den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre im Weissen Haus

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.