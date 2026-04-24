Termine Unternehmen
      NLD Signify Q1-Zahlen und Hauptversammlung 
      SWE Electrolux Q1-Zahlen
      SWE Telia Company AB Q1-Zahlen
      SWE Volvo Q1-Zahlen
      FRA Forvia Q1-Umsatz
      ITA Eni Q1-Zahlen
      NOR Yara Q1-Zahlen
      SWE Svenska Cellulosa Q1-Zahlen
      USA Procter & Gamble Q3-Zahlen
      USA Norfolk Southern Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FIN Erzeugerpreise 3/26
      GBR Einzelhandelsumsatz 3/26
      DEU Bauhauptgewerbe  2/26
      FRA Verbrauchervertrauen 4/26
      ESP Erzeugerpreise 3/26
      DEU Ifo-Geschäftsklima 4/26
      RUS Zentralbank Zinsentscheid
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 
      CYP Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, 
          Nikosia
      CHN Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking 
      DEU Bundestag und Bundesrat stmmen über Energiesteuersenkungsgesetz und 
          Entlastungsprämie ab

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(AWP)