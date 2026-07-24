Termine Unternehmen
      DEU Volkswagen Group Q2-Zahlen 
      FIN Konecranes Oyj Q2-Zahlen
      NLD Signify Q2-Zahlen
      USA Verizon Communications Q2-Zahlen
      USA American Express Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU NIM-Konsumklima 8/26
      GBR Einzelhandelsumsatz 6/26
      DEU Bauhauptgewerbe  5/26
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Verkauf neuer Häuser 6/26
      IRL Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
      GBR Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli
      DEU Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche  in Bayern
      IRL 2. Tag Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten

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(AWP)