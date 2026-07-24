Termine Unternehmen DEU Volkswagen Group Q2-Zahlen FIN Konecranes Oyj Q2-Zahlen NLD Signify Q2-Zahlen USA Verizon Communications Q2-Zahlen USA American Express Q2-Zahlen Termine Konjunktur DEU NIM-Konsumklima 8/26 GBR Einzelhandelsumsatz 6/26 DEU Bauhauptgewerbe 5/26 FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) USA Verkauf neuer Häuser 6/26 IRL Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten GBR Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli DEU Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in Bayern IRL 2. Tag Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten

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