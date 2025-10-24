Termine Unternehmen
      NLD Signify Q3-Zahlen
      FRA Safran Q3-Umsatz
      NOR Norsk Hydro Q3-Zahlen
      FRA Sanofi Q3-Zahlen
      SWE Saab Q3-Zahlen
      ITA Eni Q3-Zahlen
      SCO Natwest Q3-Zahlen
      SWE Svenska Cellulosa Q3-Zahlen
      USA Procter & Gamble Q1-Zahlen
      DEU Porsche AG Q3-Zahlen 
      USA General Dynamics Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN CI-Index: Frühindikatoren 8/25 
      GBR Einzelhandelsumsatz 9/25
      DEU Bauhauptgewerbe 8/25
      FRA Verbrauchervertrauen 10/25
      ESP Erzeugerpreise 9/25
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      RUS Zentralbank Zinsentscheid
      USA Verbraucherpreise 9/25 
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 
      EUR Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU
      DEU Fortsetzung Berlin Global Dialogue  «Shifting Power, Shaping 
          Prosperity»
      Together Trade and Alliances in a Changing World»
       Europe?s Edge in the Global AI Race»
      Anchors A Central Bank Perspective»
      EUR Möglicherweise Fortsetzung des EU-Gipfels, Brüssel

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)