Termine Unternehmen NLD Signify Q3-Zahlen FRA Safran Q3-Umsatz NOR Norsk Hydro Q3-Zahlen FRA Sanofi Q3-Zahlen SWE Saab Q3-Zahlen ITA Eni Q3-Zahlen SCO Natwest Q3-Zahlen SWE Svenska Cellulosa Q3-Zahlen USA Procter & Gamble Q1-Zahlen DEU Porsche AG Q3-Zahlen USA General Dynamics Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN CI-Index: Frühindikatoren 8/25 GBR Einzelhandelsumsatz 9/25 DEU Bauhauptgewerbe 8/25 FRA Verbrauchervertrauen 10/25 ESP Erzeugerpreise 9/25 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) RUS Zentralbank Zinsentscheid USA Verbraucherpreise 9/25 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 EUR Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU DEU Fortsetzung Berlin Global Dialogue «Shifting Power, Shaping Prosperity» Together Trade and Alliances in a Changing World» Europe?s Edge in the Global AI Race» Anchors A Central Bank Perspective» EUR Möglicherweise Fortsetzung des EU-Gipfels, Brüssel

