Termine Unternehmen KOR Hynix Q4-Zahlen CHE STMicroelectronics Jahreszahlen FIN Nokia Jahreszahlen DEU Secunet Security Networks vorläufige Jahreszahlen SWE Sandvik Jahreszahlen FRA LVMH Jahreszahlen USA T-Mobile US Q4-Zahlen USA Northrop Grumman Q4-Zahlen USA Comcast Q4-Zahlen SWE Skandinaviska Enskilda Banken Jahreszahlen DNK Tryg Jahreszahlen USA Blackstone Q4-Zahlen USA Southwest Airlines Q4-Zahlen USA Valero Energy Q4-Zahlen USA Weyerhaeuser Co Q4-Zahlen Termine Konjunktur FIN Arbeitslosenquote 12/23 JPN Maschinenwerkzeugaufträge 12/23 DEU Bauhauptgewerbe 11/23 FRA Produzentenvertrauen 1/24 FRA Geschäftsklima 1/24 ESP Erzeugerpreise 12/23 DEU ifo-Geschäftsklima 1/24 NOR Zentralbank Zinsentscheid USA Dow Q4-Zahlen TRK Zentralbank Zinsentscheid USA American Airlines Q4-Zahlen EUR EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) USA Auftragseingang langlebige Güter 12/23 USA CFNA-Index 12/23 USA Privater Konsum Q4/23 USA Lagerbestände Grosshandel 12/23 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA BIP Q4/23 BEL Geschäftsklima 1/24 USA Neubauverkäufe 12/23 USA Visa Q4-Zahlen USA Intel Q4-Zahlen BEL Informelles Treffen der EU-Innenminister LUX Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Euro-Zinsderivatekartell LUX EuGH-Urteil zu Markenschutz von Audi bei Ersatzteilen LUX EuGH-Urteil zum immateriellen Schadenersatz bei Datenschutzverstössen bei Media Markt LUX EuGH-Urteil zur Ausgleichszahlung bei Flugverspätung DEU Digitale Jahresmedienkonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft DEU Jahres-Pk IG Metall mit Details zu Mitgliederentwicklung und Finanzen DEU Online-Vorstellung OECD-Bericht zu Sorgfaltspflichten für nachhaltige Lieferketten in der Agrarwirtschaft in den G7-Staaten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und OECD Centre for Responsible Business Conduct DEU Fortsetzung Internationale Grüne Woche LUX Schlussanträge am EuGH zur Zulässigkeit von Verbandsklagen gegen Meta wegen Datenschutzverstössen

