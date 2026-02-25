Termine Unternehmen DEU Fresenius Jahreszahlen DEU Heidelberg Jahreszahlen SWE SEB Jahreszahlen DEU Eon Jahreszahlen NLD ASML Geschäftsbericht DEU Nordex Jahreszahlen DEU Auto1 Group Jahreszahlen NLD Ahold Delhaize Geschäftsbericht GBR Haleon Jahreszahlen GBR Diageo Halbjahreszahlen NLD Wolters Kluwer Jahreszahlen ESP Iberdrola Jahreszahlen GBR Aston Martin Jahreszahlen USA Nasdaq Investor Day 2026 ITA Pirelli Jahreszahlen ITA Leonardo Jahreszahlen DEU Freenet Jahreszahlen USA Salesforce Q4-Zahlen USA Nvidia Q4-Zahlen ESP Banco Santander Investor Day ESP Ferrovial Jahreszahlen USA Agilent Technologies Q1-Zahlen USA Snowflake Q4-Zahlen USA Zoom Video Communications Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU BIP Q4/25 DEU Privatkonsum Staatsausgaben Q4/25 DEU GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 GBR BIP Q4/25 FRA Verbrauchervertrauen 2/26 EUR Verbraucherpreise 1/26 USA Verkauf neuer Häuser 1/26 USA IEA Ölbericht DEU DIW Konjunkturbarometer DEU «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München BEL Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie- Beschleunigungsgesetz, Brüssel USA Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung DEU/CHN Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking QAT Geneva International Motor Show , Qatar

