Termine Unternehmen
      DEU Fresenius Jahreszahlen 
      DEU Heidelberg Jahreszahlen 
      SWE SEB Jahreszahlen
      DEU Eon Jahreszahlen 
      NLD ASML Geschäftsbericht
      DEU Nordex Jahreszahlen 
      DEU Auto1 Group Jahreszahlen 
      NLD Ahold Delhaize Geschäftsbericht
      GBR Haleon Jahreszahlen
      GBR Diageo Halbjahreszahlen
      NLD Wolters Kluwer Jahreszahlen
      ESP Iberdrola Jahreszahlen
      GBR Aston Martin Jahreszahlen
      USA Nasdaq Investor Day 2026
      ITA Pirelli Jahreszahlen
      ITA Leonardo Jahreszahlen
      DEU Freenet Jahreszahlen
      USA Salesforce Q4-Zahlen
      USA Nvidia Q4-Zahlen
      ESP Banco Santander Investor Day
      ESP Ferrovial Jahreszahlen
      USA Agilent Technologies Q1-Zahlen
      USA Snowflake Q4-Zahlen
      USA Zoom Video Communications Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU BIP Q4/25 
      DEU Privatkonsum Staatsausgaben Q4/25
      DEU GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
      GBR BIP Q4/25 
      FRA Verbrauchervertrauen 2/26
      EUR Verbraucherpreise 1/26 
      USA Verkauf neuer Häuser 1/26
      USA IEA Ölbericht 
      DEU DIW Konjunkturbarometer
      DEU «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, 
          München
      BEL Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-
          Beschleunigungsgesetz, Brüssel
      USA Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen 
          Bekanntgabe einer Entscheidung
      DEU/CHN Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten 
          Xi Jinping, Peking
      QAT Geneva International Motor Show , Qatar

